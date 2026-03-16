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Sergio Romero raccroche les gants
information fournie par So Foot 16/03/2026 à 18:26

Sergio Romero raccroche les gants

Sergio Romero raccroche les gants

Il n’y aura pas de nouveau challenge. Sergio « Chiquito » Romero raccroche les crampons, rapporte Infobae . Le gardien argentin, passé par Manchester United et l’AS Monaco, avait tenté de trouver un nouveau club lors du dernier mercato mais ses exigences familiales l’en ont empêché. Tout ce que demandait Romero, c’était de rester à Buenos Aires. Raté : le portier le plus capé de l’ Albiceleste met donc un point final à sa carrière à 39 ans.

Mélanger les styles

Et maintenant ? Non, il ne dirigera pas de parc à thème. Ce qu’il veut diriger : une équipe de football. Romero devrait donc s’essayer en tant qu’entraîneur . Son style ? Selon lui, il s’inspirera de Louis van Gaal, José Mourinho, Gerardo Martino et Alejandro Sabella, rapporte le média argentin.…

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