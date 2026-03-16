 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bonne nouvelle pour Guillaume Restes
information fournie par So Foot 16/03/2026 à 20:07

Bonne nouvelle pour Guillaume Restes

Bonne nouvelle pour Guillaume Restes

Plus de peur que de mal. Sorti sur blessure après un choc avec Bouna Sarr lors du match dingue entre Metz et Toulouse (3-4), Guillaume Restes avait quitté Saint-Symphorien en boitant bien bas. Rien de trop sérieux pour le gardien du Téf puisque La Dépêche du Midi annonce, ce lundi, qu’ il ne soufre d’aucune lésion majeure après les premiers examens.

Après avoir vu la victoire sur le fil en Moselle depuis le banc, il devrait donc logiquement postuler pour retrouver sa place dans les buts contre Lorient , samedi, à domicile. Une occasion de fêter, chez lui, son 101 e match en Ligue 1. Le compte n’est pas rond, mais la vraie fête a été gâchée dimanche.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Neymar absent de la liste du Brésil
    Neymar absent de la liste du Brésil
    information fournie par So Foot 16.03.2026 20:54 

    Finitão. Carlo Ancelotti a annoncé la liste du Brésil, ce lundi, pour le dernier rassemblement avant le Mondial 2026 et il a décidé de ne pas appeler Neymar . Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection postulait pourtant clairement en ayant affiché du mieux ... Lire la suite

  • Olivier Létang n’obtient pas gain de cause contre l’OM
    Olivier Létang n’obtient pas gain de cause contre l’OM
    information fournie par So Foot 16.03.2026 20:46 

    À vos agendas ! La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC devrait bel et bien se tenir dimanche à 17h15 , comme prévu initialement. Olivier Létang a bien tenté de faire plier les instances, mais n’a visiblement pas réussi, d’après les informations ... Lire la suite

  • Un club anglais a mis fin à une folle disette de 675 jours
    Un club anglais a mis fin à une folle disette de 675 jours
    information fournie par So Foot 16.03.2026 18:35 

    C’est la belle histoire du week-end . Dans les tribunes d’Oxford United, les supporters ont vécu la fin d’une malédiction : après 675 jours, le club anglais a enfin obtenu un penalty . C’est le capitaine Cameron Brannagan qui s’en est chargé à la 57ᵉ minute du ... Lire la suite

  • Sergio Romero raccroche les gants
    Sergio Romero raccroche les gants
    information fournie par So Foot 16.03.2026 18:26 

    Il n’y aura pas de nouveau challenge. Sergio « Chiquito » Romero raccroche les crampons, rapporte Infobae . Le gardien argentin, passé par Manchester United et l’AS Monaco, avait tenté de trouver un nouveau club lors du dernier mercato mais ses exigences familiales ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank