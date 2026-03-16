Liam Rosenior pointe du doigt le week-end de repos du PSG

Mieux vaut prévenir que guérir, mais s’avouer vaincu, c’est niet. C’est une sacrée veille de match pour Liam Rosenior, qui croit toujours en un exploit de Chelsea pour sortir le PSG en huitièmes de finale Ligue des champions après la déroute de mercredi dernier au Parc (5-2).

L’ex-coach de Strasbourg positive à sa manière : « Si vous regardez le match aller, au-delà du score, on a été punis par de très bons joueurs, mais aussi par nos problèmes de concentration et nos erreurs. Ils ne sont pas champions d’Europe pour rien, mais on a été performants, et on a pu les regarder les yeux dans les yeux. » …

SW pour SOFOOT.com