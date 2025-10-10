Umtiti honoré au Parc

Elle est là, l’action de la soirée.

Avant de sécher à l’Azerbaïdjan, l’équipe de France a séché ses larmes, après avoir rendu un bel hommage à Samuel Umtiti. Le champion du monde 2018 a été célébré par le public du Parc des Princes. Philippe Diallo lui a offert un cadre… et un maillot floqué du numéro 5. Le défenseur central formé à l’OL a raconté combien « cela avait été des périodes incroyables. » Big Sam est le cinquième champion du monde 2018 à la retraite, après Adil Rami, Blaise Matuidi, Steve Mandanda et Raphaël Varane. Didier Deschamps lui a souhaité une bonne quille ( « une très belle seconde vie »), lit-on dans L’Équipe. …

UL pour SOFOOT.com