Uli Honess apporte son soutien à Jamal Musiala

La solidarité règne. Interrogé par la télévision allemande RTL, Uli Honess a apporté son « soutien inconditionnel » à Jamal Musiala après qu’il a révélé être atteint d’un dysfonctionnement neurologique et avoir fait deux malaises à trois jours d’intervalle lors de la pré-saison.

« C’est un drame, surtout pour Jamal »

« Nous étions au courant du problème depuis longtemps , a assuré le président d’honneur du Bayern. Le week-end dernier, lors du premier incident, nous nous sommes concertés rapidement et il a été décidé qu’il y aurait un soutien inconditionnel pour Jamal, à tous les niveaux. Je sais qu’il est déjà à nouveau suivi médicalement aujourd’hui » , a-t-il précisé.…

LB pour SOFOOT.com