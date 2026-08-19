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Uli Honess apporte son soutien à Jamal Musiala
information fournie par So Foot 19/08/2026 à 18:01
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Uli Honess apporte son soutien à Jamal Musiala

Uli Honess apporte son soutien à Jamal Musiala

La solidarité règne. Interrogé par la télévision allemande RTL, Uli Honess a apporté son « soutien inconditionnel » à Jamal Musiala après qu’il a révélé être atteint d’un dysfonctionnement neurologique et avoir fait deux malaises à trois jours d’intervalle lors de la pré-saison.

« C’est un drame, surtout pour Jamal »

« Nous étions au courant du problème depuis longtemps , a assuré le président d’honneur du Bayern. Le week-end dernier, lors du premier incident, nous nous sommes concertés rapidement et il a été décidé qu’il y aurait un soutien inconditionnel pour Jamal, à tous les niveaux. Je sais qu’il est déjà à nouveau suivi médicalement aujourd’hui » , a-t-il précisé.…

LB pour SOFOOT.com

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