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Les joueurs de l’OM passeront une seconde nuit à la Commanderie
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 16:41

Les joueurs de l’OM passeront une seconde nuit à la Commanderie

Les joueurs de l’OM passeront une seconde nuit à la Commanderie

Une trentaine de biens immobiliers devraient prochainement inonder le marché marseillais : les joueurs de l’OM s’apprêtent à mettre leurs maisons en vente puisqu’ils en ont plus besoin.

Blague à part, RMC Sport annonce que les Marseillais ont appris ce mardi midi qu’ils passeraient une deuxième nuit d’affilée à la Commanderie en guise « de punition » après leur performance qui frôle la faute professionnelle face à Nantes.…

EM pour SOFOOT.com

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