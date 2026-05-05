Les joueurs de l’OM passeront une seconde nuit à la Commanderie

Les joueurs de l’OM passeront une seconde nuit à la Commanderie

Une trentaine de biens immobiliers devraient prochainement inonder le marché marseillais : les joueurs de l’OM s’apprêtent à mettre leurs maisons en vente puisqu’ils en ont plus besoin.

Blague à part, RMC Sport annonce que les Marseillais ont appris ce mardi midi qu’ils passeraient une deuxième nuit d’affilée à la Commanderie en guise « de punition » après leur performance qui frôle la faute professionnelle face à Nantes.…

EM pour SOFOOT.com