Peut-on se fatiguer devant un match de foot comme PSG-Bayern ?

Le match aller entre le PSG et le Bayern Munich a laissé des traces chez les joueurs comme chez les spectateurs. Éprouvant à suivre, ce duel légendaire a mis à rude épreuve autant les yeux que le système cognitif. Ce mercredi soir, la manche retour s’annonce aussi intense, et la fatigue devrait de nouveau apparaître. Voici pourquoi.

Le match aller entre le PSG et le Bayern ressemblait à une cuite au rhum blanc. Devant cette demi-finale de légende, certains ont avalé les neuf buts comme des gorgées à 40 degrés, hurlé, rigolé, pleuré, grignoté pour vivre plus longtemps le spectacle ou encore parlé comme des experts d’un sujet qu’ils ne maîtrisent pas, en l’occurrence le niveau défensif des deux équipes. Surtout, ils ont vécu une descente aux enfers lorsque l’arbitre a sifflé la fin de la beuverie : maux de tête, sensation d’overdose, vision brouillée, fatigue cognitive, sommeil léger et difficulté à se concentrer au boulot le lendemain. Même s’il laissera des souvenirs pour l’éternité – pas de black-out dieu merci –, ce PSG-Bayern a marqué les organismes. À quelques heures de la demi-finale retour qui s’annonce aussi festive, une question se pose donc : comment un tel match de foot peut épuiser à ce point le commun des mortels ?

Programmée à 21h, un moment où l’attention décline déjà après une longue journée, cette rencontre titanesque a plongé les spectateurs dans un tourbillon incessant : des buts à gogo, des permutations permanentes, une organisation tactique presque illisible, des allers-retours incessants, très peu de fautes… Ce rythme effréné n’a laissé presque aucun répit au spectateur.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com