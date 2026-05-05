Un joueur des Rangers condamné pour alcool au volant
Doit-on vivre comme un moine pour bien jouer ? Dujon Sterling , défenseur des Glasgow Rangers, a été condamné à plus de 2300 euros d’amende et à retrait de permis pendant un an après avoir conduit en état d’ivresse le 4 janvier dernier.
Sacré Old Firm !
L’Anglais de 26 ans a roulé « à une vitesse excessive » en ayant un verre dans le nez sur l’autoroute avant de percuter une barrière. Heureusement, le joueur, ni personne d’autre d’ailleurs, n’a été blessé .…
EA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer