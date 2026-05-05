Un joueur des Rangers condamné pour alcool au volant

Un joueur des Rangers condamné pour alcool au volant

Doit-on vivre comme un moine pour bien jouer ? Dujon Sterling , défenseur des Glasgow Rangers, a été condamné à plus de 2300 euros d’amende et à retrait de permis pendant un an après avoir conduit en état d’ivresse le 4 janvier dernier.

Sacré Old Firm !

L’Anglais de 26 ans a roulé « à une vitesse excessive » en ayant un verre dans le nez sur l’autoroute avant de percuter une barrière. Heureusement, le joueur, ni personne d’autre d’ailleurs, n’a été blessé .…

EA pour SOFOOT.com