Ukraine-Une paix "robuste et durable" est nécessaire, dit Macron

Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping ont abordé jeudi la question de la guerre en Ukraine, le chef de l'Etat affirmant qu'il était nécessaire de parvenir à "une paix robuste et durable".

"Je crois que nous mesurons l'un et l'autre la gravité de la situation et la nécessité d'avoir une paix robuste et durable", a dit le président français à l'issue d'un premier entretien avec son homologue chinois.

"Je crois que devons tout faire pour que les compromis soient trouvés, mais que derrière le droit international soit préservé et que la stabilité soit tenue dans la durée", a ajouté le chef de l'Etat.

(Rédigé par Camille Raynaud)