Ukraine-Une attaque russe fait deux morts à la frontière avec la Moldavie

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Des frappes de drones russes ont tué deux personnes mercredi à un poste-frontière entre l'Ukraine et la Moldavie, rapportent des responsables des deux pays.

Cette attaque survenue dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, s'inscrit dans la stratégie de Moscou visant à cibler des routes commerciales et logistiques afin de causer des dommages économiques.

Les forces russes ont également de nouveau visé Kyiv dans la nuit et mercredi matin avec des drones à réaction, provoquant plusieurs incendies et perturbant l'activité d'entreprises ainsi que le fonctionnement d'établissements scolaires, selon les autorités ukrainiennes. Le maire de la capitale, Vitali Klitchko, a fait état de neuf blessés.

Deux civils ont été tués et trois autres blessés lors de l'attaque contre le poste-frontière de Starokozatche, dans le sud-ouest de l'Ukraine, a précisé sur l'application de messagerie Telegram le gouverneur de la région d'Odessa, Oleh Kiper.

Ce point de passage situé à environ un kilomètre du territoire moldave est emprunté chaque jour par des milliers de personnes et des centaines de véhicules. Les autorités moldaves ont indiqué que le trafic des passagers et des voitures y avait été suspendu à la suite de l'attaque.

"La Russie cherche très probablement à perturber les voies logistiques", a déclaré à la télévision nationale Andriy Demtchenko, porte-parole des gardes-frontières ukrainiens.

Selon lui, Moscou a frappé cinq postes-frontières ces dernières semaines : quatre à la frontière moldave et un à la frontière avec la Roumanie, pays membre de l'Otan.

Cette stratégie est préoccupante pour Kyiv, qui dépend de plus en plus des voies terrestres pour ses exportations depuis que les attaques russes contre ses ports de la mer Noire ont fortement perturbé le commerce maritime.

L'Ukraine mène en retour des frappes de drones contre des raffineries, des terminaux pétroliers et des entrepôts commerciaux, souvent en profondeur dans le territoire russe.

QUATRE MORTS ANNONCÉS EN RUSSIE

Le Premier ministre moldave, Vasile Tofan, a déclaré que les incursions de drones russes dans l'espace aérien de son pays avaient fortement augmenté.

"Rien qu'en août, 17 drones se sont écrasés sur notre territoire, soit autant que durant toute l'année 2025", a-t-il écrit sur X. "La guerre inhumaine menée par la Russie contre l'Ukraine fait peser un risque croissant sur nos citoyens."

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes avaient bombardé une base navale, un terminal pétrolier, des installations portuaires militaires et des navires de guerre transportant des missiles dans le port russe de Novorossiisk, sur la mer Noire, appelant de nouveau à accentuer la pression internationale sur Moscou.

"Une réponse est nécessaire. Moscou ne doit pas aborder l'hiver en pensant qu'il peut poursuivre sa terreur au moyen de missiles et de drones sans en subir les conséquences", a-t-il déclaré sur Telegram.

"L'agression doit être stoppée ici et maintenant, avant qu'elle ne s'étende davantage."

Selon les autorités russes, quatre personnes sont mortes, dont un enfant, lors du raid ukrainien à Novorossiisk. L'attaque a également fait 29 blessés, a déclaré le gouverneur de l'oblast de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, sur Telegram.

La Russie a repris mardi ses attaques aériennes contre Kyiv après une brève interruption durant la visite à Moscou puis dans la capitale ukrainienne, le week-end dernier, des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

(Olena Harmash à Kyiv, Anna Pruchnicka à Gdansk et Jekaterina Golubkova à Tokyo; version française Jean-Stéphane Brosse et Benjamin Mallet)