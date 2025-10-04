Ukraine-Un train de passagers touché par un drone russe, des blessés

(Ajoute bilan, commentaire de Zelensky)

Un train de voyageurs a été touché par une attaque aérienne des forces russes en Ukraine, dans la région de Soumy (nord) et il y a une trentaine de blessés parmi les passagers, ont rapporté les autorités locales et le président ukrainien.

"Brutale frappe de drone russe sur la gare de Chostka, dans la région de Soumy", a déclaré Volodimir Zelensky dans un message sur Telegram, accompagné d'une vidéo montrant la carcasse calcinée d'un wagon et d'autres voitures du train aux fenêtres soufflées.

"Les Russes ne pouvaient pas ignorer qu'ils visaient des civils. C'est du terrorisme", a ajouté Volodimir Zelensky.

Le train devait relier Chostka à Kyiv, la capitale, a précisé le gouverneur régional, Oleh Hryhorov.

(Max Hunder, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)