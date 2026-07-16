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Ukraine-Tirs de missiles russes à Kyiv, deux morts - autorités
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 07:43

Deux personnes ont été tuées à Kyiv dans la nuit de mercredi à jeudi par des tirs de missiles balistiques russes, rapportent les autorités.

Six personnes dont un adolescent de 16 ans ont également été blessées, a dit le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko.

Les frappes ont provoqué des incendies dans plusieurs entrepôts de la ville, visée pour la sixième fois par la Russie depuis le début du mois.

(Anna Pruchnicka, Ron Popeski, Oleksandr Kozhukhar, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
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