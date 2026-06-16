Ukraine-Moscou et Kyiv doivent faire des compromis pour mettre fin à la guerre, dit Loukachenko

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré dans une interview publiée lundi que la Russie et l'Ukraine devait faire des compromis pour mettre fin à la guerre.

Alexandre Loukachenko a déclaré à la chaîne de télévision al Arabiya qu'il était évident qu'une victoire sur le champ de bataille n'était réaliste pour aucune des parties au conflit, bien que, a-t-il dit, les forces russes avancent toujours.

"Nous avons besoin aujourd'hui de saisir chaque occasion de parvenir à un accord pacifique par le biais de compromis. Pour le long terme", a estimé Alexandre Loukachenko dans cette interview, relayée par l'agence presse biélorusse Belta.

La Biélorussie a permis que son territoire soit utilisé pour l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022,

Alexandre Loukachenko a répété à plusieurs reprises que les forces biélorusses ne seraient pas déployées dans le cadre du conflit en Ukraine, tout en ajoutant que Minsk et Moscou se défendraient conjointement.

(version française Camille Raynaud)