L'ancien défenseur du Milan AC et de l'Italie Franco Baresi est mort

PHOTO D'ARCHIVES : Franco Baresi après son dernier match en octobre 1997

L'ancien footballeur italien Franco ‌Baresi, figure emblématique du Milan AC et de la Squadra Azzurra dont ​il a orchestré la défense avec maestria durant les années 1980 et 1990, est mort à l'âge de 66 ans, a annoncé vendredi son ancien ​club.

"Son exemple et son intégrité resteront à jamais gravés dans l'ADN du club, tout comme son ​emblématique maillot numéro 6", a déclaré le ⁠Milan AC sur le réseau social X.

En août 2025, le club ‌rossonero, dont Franco Baresi était devenu le vice-président honoraire, avait indiqué que l'ancien joueur avait subi une intervention chirurgicale pour ​se faire retirer un ‌nodule pulmonaire et qu'il s'était vu prescrire un traitement par ⁠un spécialiste du cancer.

En février dernier, Franco Baresi avait été l'un des porteurs de la torche olympique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux ⁠olympiques d'hiver de Milan-Cortina ‌au côté de son ancien rival de l'Inter Milan Giuseppe ⁠Bergomi.

Franco Baresi reste une icône pour le Milan AC, où il ‌a effectué toute sa carrière de footballeur pendant vingt ans, ⁠raflant six titres de champion d'Italie et trois Coupes des ⁠clubs champions, et ‌dont il a porté le brassard de capitaine pendant quinze saisons. Lorsqu'il a ​pris sa retraite sportive, en 1997, ‌le club a décidé que son numéro 6 ne serait plus attribué.

L'ancien défenseur central a fait ​partie de l'effectif de l'équipe d'Italie victorieuse de la Coupe du monde en 1982 et conduit les Azzurri en finale du Mondial ⁠1994, perdue aux tirs au but face au Brésil. Il avait alors joué l'ensemble des 120 minutes de la rencontre 25 jours seulement après une opération du genou. Il a été sélectionné à 81 reprises sous le maillot national.

(Alvise Armellini et Tommy Lund, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité ​par Benoit Van Overstraeten)