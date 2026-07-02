 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-La Russie lance une attaque de drones et de missiles contre Kyiv
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 02:56

Les forces russes ont lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque de drones et de missiles contre la capitale de l'Ukraine, Kyiv, faisant cinq blessés.

Des immeubles résidentiels ont été touchés et un incendie s'est déclaré dans un hôtel du centre de la vile.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré sur Telegram que la capitale avait été la cible de missiles balistiques et que cinq personnes avaient été blessées dans le centre de la ville. Plusieurs explosions ont été entendues, selon un témoin de Reuters.

Des personnes étaient prisonnières dans un immeuble de neuf étages ayant été endommagé et un autre immeuble était en feu, a ajouté Vitali Klitschko.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky avait prévenu plus tôt que des rapports des services de renseignement montraient qu'une attaque nocturne était probable et avait déclaré qu'il écourtait son déplacement à Dublin, en Irlande.

(Ron Popeski et Jekaterīna Golubkova; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank