Ukraine-La Russie lance une attaque de drones et de missiles contre Kyiv

Les forces russes ont lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque de drones et de missiles contre la capitale de l'Ukraine, Kyiv, faisant cinq blessés.

Des immeubles résidentiels ont été touchés et un incendie s'est déclaré dans un hôtel du centre de la vile.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré sur Telegram que la capitale avait été la cible de missiles balistiques et que cinq personnes avaient été blessées dans le centre de la ville. Plusieurs explosions ont été entendues, selon un témoin de Reuters.

Des personnes étaient prisonnières dans un immeuble de neuf étages ayant été endommagé et un autre immeuble était en feu, a ajouté Vitali Klitschko.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky avait prévenu plus tôt que des rapports des services de renseignement montraient qu'une attaque nocturne était probable et avait déclaré qu'il écourtait son déplacement à Dublin, en Irlande.

(Ron Popeski et Jekaterīna Golubkova; version française Camille Raynaud)