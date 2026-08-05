Ukraine: des frappes russes font 15 morts à Kiev et dans ses environs, des entrepôts touchés

Vue d'un incendie après des frappes de missiles balistiques russes, le 5 août 2026 à Kiev ( AFP / Evgen KOTENKO )

Des frappes russes nocturnes ont fait au moins 15 morts à Kiev et dans ses environs, et incendié des entrepôts, ont annoncé les autorités locales mercredi matin après qu'un journaliste de l'AFP a entendu une dizaine de fortes explosions aux alentours de 00H00 (21H00 GMT).

Un peu plus de cinq heures plus tard, une épaisse fumée s'élevait encore au-dessus de la capitale et une odeur de brûlé était présente dans l'air, selon une journaliste de l'AFP.

L'armée de l'air avait signalé dans la nuit l'approche de plusieurs missiles balistiques.

A l'extérieur de Kiev, "quatorze personnes ont été tuées et 27 blessées au cours de l'attaque nocturne ennemie", ont écrit les services d'urgence ukrainiens sur Telegram.

Plus tôt, l'administration militaire de la ville de Kiev avait par ailleurs indiqué qu'une femme avait perdu la vie dans la capitale.

"La région de Kiev a encore subi cette nuit l'une des attaques ennemies les plus tragiques qu'elle ait connues à ce jour", a déploré le chef de l'administration militaire régionale, Timour Tkatchenko.

Les autorités ont constaté des conséquences de l'attaque dans "plus de sept lieux" de Kiev, dans les quartiers de Golosiivsky, Desniansky, Obolonsky et Sviatoshynsky.

"Des incendies ont éclaté dans des entrepôts, touchant une zone étendue", a rapporté l'administration militaire, ajoutant que "l'infrastructure résidentielle" avait aussi été endommagée.

"Dans le district de Golosiivsky, deux personnes blessées ont été extirpées des décombres d'un entrepôt qui a été détruit", a indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur Telegram.

D'après les services d'urgence ukrainiens, l'armée russe a fait usage de drones et de missiles balistiques.

L'attaque a provoqué dans la région des incendies d'entrepôts et d'autres sites logistiques.

Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir frappé des centres de transport, de logistique et de distribution dans Kiev et sa région, impliqués selon Moscou dans "le stockage et la livraison de diverses armes et de matériel militaire, et dans la production et la distribution" de drones, selon un communiqué diffusé sur Telegram.

Intensification des frappes

En Russie, la région de Toula a subi une attaque de drones ukrainiens, selon son gouverneur Dmitri Milaïev. Cent sept de ces appareils ont été détruits par la défense aérienne et une personne a été blessée, de même source.

L'un de ces drones s'est écrasé sur un centre de tri de Wildberries, géant du e-commerce national souvent qualifié d'"Amazon russe", a rapporté le gouverneur, y provoquant un incendie - confirmé par l'entreprise, ciblée ces derniers jours par Kiev.

Et dans la région de Belgorod, les autorités ont recensé trois blessés, dont au moins deux graves, dans des attaques de drones ukrainiennes, l'une contre une résidence privée et l'autre contre un véhicule.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les frappes se sont intensifiées des deux côtés du front, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

Kiev réclame davantage de missiles américains Patriot, pour lui permettre de protéger son espace aérien des attaques de missiles balistiques russes.

Samedi, une attaque russe avait tué dix personnes dans Kiev et sa région, et fait au moins une trentaine de blessés, selon les autorités locales. Le même jour, un navire de l'agence russe de l'énergie atomique, Rosatom, avait été coulé en mer Noire par deux drones ukrainiens sans faire de victimes.

L'Ukraine a intensifié ces dernières semaines ses attaques contre des infrastructures civiles russes, notamment logistiques ou énergétiques.

D'après les autorités russes, cinq personnes ont été tuées mardi matin dans une attaque de drones ukrainiens dans la région de Moscou, où Kiev a notamment visé des entrepôts de Wildberries.

Un bilan élevé pour la région de la capitale russe, située à plusieurs centaines de kilomètres du front.

Sur le front, la situation évolue lentement. Les deux armées s'opposent pour le contrôle des dernières villes du Donbass sous contrôle ukrainien, l'est industriel de l'Ukraine que Moscou s'est donné pour objectif de conquérir.

Les efforts de médiation diplomatique initiés par Washington sont pour leur part au point mort depuis fin février.