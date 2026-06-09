Ukraine-Des attaques russes font trois morts à Kharkiv

par Jekaterina Golubkova

- Des attaques de drones et de missiles russes ont tué une femme enceinte et deux autres personnes dans l'oblast de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, ont rapporté mardi des dirigeants ukrainiens, faisant également état de 16 blessés.

L'attaque sur Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, vient dans la foulée d'une série d'attaques de grande ampleur lancées par la Russie contre le pays, notamment autour de la région de Kyiv.

L'Ukraine a pour sa part poursuivi et intensifié ses frappes sur des raffineries russes ces derniers mois, provoquant des pénuries de carburant dans certains territoires, dont la Crimée.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a dit lundi soir avoir eu une conversation téléphonique "positive" avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, saluant leur disposition à oeuvrer en faveur d'un règlement de la guerre en Ukraine dans les semaines à venir.

Volodimir Zelensky a publié la semaine dernière une lettre ouverte à destination de son homologue russe Vladimir Poutine dans laquelle il lui proposait une rencontre en tête-à-tête, une proposition rejetée par le chef du Kremlin.

"Il y a différentes personnes autour de (Vladimir) Poutine. La moitié veut continuer la guerre et l'autre moitié veut l'arrêter", a déclaré Volodimir Zelensky dans un entretien accordé au journal britannique The Guardian, qu'il a relayé sur X.

"Les hommes d'affaires comprennent que l'économie russe est dans une situation terrible."

Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière, lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg, qu'en dépit d'attaques russes qui ont provoqué des dommages, aucune menace ne pesait sur l'économie russe.

Les dirigeants britannique, français et allemand ont déclaré dimanche qu'ils soutenaient la proposition d'un dialogue direct entre Volodimir Zelensky et Vladimir Poutine en vue de parvenir à un cessez-le-feu, réitérant également qu'ils se tenaient aux côtés de Kyiv.

Les efforts de paix menés par les Etats-Unis s'enlisent à l'heure où l'attention de Washington se porte davantage sur la situation au Moyen-Orient.

Les dirigeants ukrainiens continuent de discuter avec leurs homologues américains d'une potentielle visite de Steve Witkoff et Jared Kushner à Kyiv, selon une source au fait des discussions. Ce serait la première visite du duo en Ukraine alors que les deux émissaires se sont déjà rendus à Moscou pour discuter avec la partie russe.

(Version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)