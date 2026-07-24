L'incendie en Gironde progresse vers l'est, en direction de l'agglomération bordelaise-Nunez

Incendie de forêt à Lege-Cap-Ferret
Le feu d'une intensité sans précédent qui sévit en Gironde a changé d'orientation vendredi en fin d'après-midi en raison d'une "inversion des vents" et progresse désormais vers l'est en direction de l'agglomération bordelaise, a annoncé le ministre de l'Intérieur sur TF1.
La hiérarchie de la sécurité civile française, a précisé Laurent Nunez, se dit confrontée à "un phénomène totalement inédit".
La ville de Bordeaux n'est "pour l'instant" pas menacée mais l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a été d'ores et déjà fermé en raison des épaisses fumées dégagées par les feux de forêts, a-t-il dit.
(Bertrand Boucey et Sophie Louet)
4 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer