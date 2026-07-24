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L'incendie en Gironde progresse vers l'est, en direction de l'agglomération bordelaise-Nunez
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 20:41
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Incendie de forêt à Lege-Cap-Ferret

Incendie de forêt à Lege-Cap-Ferret

Le feu d'une ​intensité sans précédent qui sévit en Gironde a ​changé d'orientation vendredi en fin ​d'après-midi en ⁠raison d'une "inversion des vents" ‌et progresse désormais vers l'est en direction ​de ‌l'agglomération bordelaise, a ⁠annoncé le ministre de l'Intérieur sur TF1.

La hiérarchie ⁠de ‌la sécurité civile française, ⁠a précisé ‌Laurent Nunez, se ⁠dit confrontée à "un phénomène ⁠totalement inédit".

La ‌ville de Bordeaux n'est "pour ​l'instant" ‌pas menacée mais l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a ​été d'ores et déjà fermé ⁠en raison des épaisses fumées dégagées par les feux de forêts, a-t-il dit.

(Bertrand Boucey et ​Sophie Louet)

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4 commentaires

  • 24 juillet 23:36

    Et les climatologues intervenants sur LCI et BFM sont des VRP en voitures électriques, PAC, panneaux solaires et chaudières à granulés !!!! sûrement rémunérés par les fabricants !!!

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