L'incendie en Gironde progresse vers l'est, en direction de l'agglomération bordelaise-Nunez

Incendie de forêt à Lege-Cap-Ferret

Le feu d'une ​intensité sans précédent qui sévit en Gironde a ​changé d'orientation vendredi en fin ​d'après-midi en ⁠raison d'une "inversion des vents" ‌et progresse désormais vers l'est en direction ​de ‌l'agglomération bordelaise, a ⁠annoncé le ministre de l'Intérieur sur TF1.

La hiérarchie ⁠de ‌la sécurité civile française, ⁠a précisé ‌Laurent Nunez, se ⁠dit confrontée à "un phénomène ⁠totalement inédit".

La ‌ville de Bordeaux n'est "pour ​l'instant" ‌pas menacée mais l'aéroport de Bordeaux-Mérignac a ​été d'ores et déjà fermé ⁠en raison des épaisses fumées dégagées par les feux de forêts, a-t-il dit.

(Bertrand Boucey et ​Sophie Louet)