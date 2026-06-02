Ukraine-Au moins 18 morts dans une attaque massive de la Russie

(Actualisé avec bilan, déclarations de Zelensky et du Kremlin)

La Russie a mené une attaque aérienne nocturne de grande ampleur contre plusieurs villes d'Ukraine, dont Kyiv, Dnipro et Kharkiv, faisant au moins 18 morts et une centaine de blessés, ont rapporté mardi matin les autorités locales, faisant craindre que la guerre gagne en intensité.

Moscou avait prévenu la semaine dernière de son intention d'effectuer des "frappes systématiques" contre des cibles liées à l'armée ukrainienne et des centres de commandement à Kyiv, exhortant les ressortissants étrangers à quitter la capitale ukrainienne.

La Russie avait présenté cela comme des représailles en réponse à une attaque de drone - dont Kyiv dément être à l'origine - contre le dortoir d'un internat de la région de Louhansk, occupée par la Russie, dans l'est de l'Ukraine, qui fait 21 morts il y a une dizaine de jours.

Vladimir Poutine a déclaré lundi que l'Ukraine avait "ouvert une nouvelle page dans sa série de crimes".

Le Kremlin a ajouté mardi que la guerre était entrée dans un "nouveau paradigme" à cause des "actes de terreur" commis par l'armée de Kyiv contre des civils.

Moscou précise avoir fait usage de missiles hypersoniques et de drones pour attaquer sept régions ukrainiennes dont celles de Zaporijjia, Kharkiv et Kyiv et viser des sites utilisés par les forces ukrainiennes comme des sites de ravitaillement en carburant et de transports, ainsi que des aérodromes militaires.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky avait averti lundi soir d'une possible attaque d'envergure russe, citant des renseignements en ce sens, et demandé à la population d'être à l'écoute de quelconques alertes.

APPEL DE ZELENSKY POUR UNE AIDE AÉRIENNE

Volodimir Zelensky a de nouveau exhorté les Etats-Unis à envoyer davantage de systèmes Patriots intercepteurs de missiles.

"C'était une attaque de grande ampleur et une déclaration absolument claire de la Russie : si l'Ukraine n'est pas protégée des missiles balistiques et d'autres missiles, ces attaques continueront", a-t-il écrit sur Telegram.

Des photos des attaques montrent des explosions importantes et des panaches de fumée s'échappant au-dessus des gratte-ciels de la capitale Kyiv.

Dans Kyiv, au moins six personnes ont été tuées et plus de 60 blessées, dont des enfants, a dit le maire Vitali Klitschko.

"On n'arrivait pas à comprendre ce qu'il se passait, une espèce d'apocalypse ?", a témoigné Olga Moudra, sur le lieu de la frappe, accompagnée de sa fille de 6 ans Natalia.

"Tout était couvert (de débris), tout était en fumée, on ne pouvait rien voir", a-t-elle ajouté.

Une frappe de missile présumée sur un immeuble résidentiel de 24 étages a provoqué un effondrement, laissant présager que des personnes puissent être ensevelies sous les décombres, a précisé Vitali Klitschko.

Un incendie s'est par ailleurs déclenché dans un immeuble résidentiel de neuf étages après la chute semble-t-il de débris sur son toit, a ajouté l'édile de la ville.

"Dans le district d'Obolon, des voitures étaient en feu après avoir été frappées par des débris de missiles", a déclaré Vitali Klitschko. "Il y a aussi des incendies dans des zones dégagées, notamment près d'une école maternelle."

ETAT D'ALERTE

Des milliers d'habitants de Kyiv se sont réfugiés dans la nuit dans des stations de métro souterraines et dans d'autres abris après que les sirènes d'alerte ont retenti. Certains d'entre eux ont apporté des matelas et d'autres biens personnels, ont rapporté des témoins, tandis que les systèmes ukrainiens de défense aérienne étaient en action face aux projectiles lancés par la Russie.

Une grande partie de l'Ukraine se trouvait en état d'alerte aux premières heures de la journée de mardi, alors que des explosions continuaient de retentir dans la capitale ukrainienne après le lever du soleil.

L'armée de l'air ukrainienne a rapporté que la Russie avait lancé 656 drones et 73 missiles, prenant principalement pour cible la ville de Kyiv. Sur Telegram, les forces aériennes ont déclaré avoir abattu ou neutralisé 40 missiles et 602 drones.

La Russie a fait usage de huit missiles hypersoniques Zircon, selon un porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, ce qui constituerait l'attaque la plus importante de la Russie avec ce type d'armement depuis le début du conflit. Le missile Zircon a une portée de 1.000 km et se déplace à une vitesse neuf fois supérieure à celle du son, selon Moscou.

Douze personnes ont été tuées, incluant deux jeunes garçons, et 36 blessées par un missile et un drone russes tirés contre la ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur local, Oleksandr Hanja, via la messagerie Telegram.

Il a également publié sur la plateforme des photos montrant des immeubles résidentiels détruits, des véhicules incendiés et une aire de jeu pour enfants endommagée.

Dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, des frappes de missiles et de drones ont fait 14 blessés, dont un enfant, selon le maire Ihor Terekhov.

Les attaques russes ont provoqué des pannes de courant temporaires chez près de 140.000 habitants, selon l'électricien DTEK.

En Pologne, pays membre de l'Otan et de l'Union européenne, des chasseurs ont été déployés à la suite de l'attaque russe, a écrit sur X le Commandement opérationnel des forces armées de Pologne.

La Russie a également été le théâtre d'attaques. Un incendie s'est déclaré dans la raffinerie d'Ilsky, dans la région de Krasnodar, après une frappe de drone, ont rapporté les autorités locales sur Telegram. L'armée ukrainienne a par la suite confirmé avoir attaqué ce site.

Dans l'oblast de Belgorod, frontalier de l'Ukraine, un enfant de 11 ans a été blessé après qu'un drone ukrainien a touché une maison, selon les autorités locales.

Le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse, a dit avoir abattu 148 drones dans la nuit de lundi à mardi. Reuters n'était pas en mesure de vérifier ces informations.

(Rédaction de Reuters, Zhifan Liu pour la version française, édité par Sophie Louet et Benoit Van Overstraeten)