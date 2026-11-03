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Ukraine-Attaques russes massives contre le réseau énergétique, Zelensky attendu à Berlin
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 10:13

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Le président Volodimir Zelensky, qui est attendu ce mardi à Berlin, a déclaré que l'Ukraine avait été la cible de nouvelles attaques russes dans la nuit, notamment de 289 drones, contre ses infrastructures énergétiques.

Le président ukrainien a également fait état des tirs de 17 missiles balistiques et de 59 missiles de croisière de la part de l'armée russe.

L'alerte anti-aérienne reste en vigueur dans le pays car de nouvelles attaques menacent, a-t-il dit.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé en marge d'une conférence à Berlin la venue mardi du dirigeant ukrainien dans la capitale allemande.

"Il sera ici, avec moi, un peu après midi", a-t-il déclaré.

Le vice-ministre ukrainien de l'Energie, Artem Nekrasov, a précisé sur Telegram que les infrastructures énergétiques de dix régions - particulièrement Kharkiv, Jytomyr et Vinnytsia - avaient subi des dommages importants.

Des coupures d'électricité d'urgence ont été décidées à Kyiv et dans les oblasts de Kyiv, Poltava, Soumy, Tchernihiv, Tcherkasy et Kharkiv en raison des dégâts matériels constatés et d'un défaut de tension dans le réseau à haute tension, a-t-il dit.

Selon DTEK, le premier fournisseur privé d'énergie en Ukraine, trois centrales thermiques sont hors service après les bombardements de la nuit.

(Reportage Lina Golovnya et Andreas Rinke à Berlin, version française Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
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