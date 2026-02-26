UE-La Commission contre la création d'un fonds pour l'avortement, autorise l'utilisation d'un instrument existant

La Commission européenne a rejeté jeudi une demande à l'initiative de citoyens européens visant à créer un fonds pour garantir l'accès à l'avortement dans le bloc, mais les États membres pourront recourir à un fonds social déjà existant.

Cette décision portait sur l'initiative citoyenne "Ma voix, mon choix" proposant un fonds provenant du budget de l'Union européenne (UE) pour couvrir les procédures pour les personnes originaires de pays où l'avortement est presque totalement interdit, comme Malte et la Pologne, ou de pays où l'avortement est difficile d'accès, comme en Italie et en Croatie.

La Commission a estimé que les États membres pouvaient utiliser ou réaffecter les ressources du Fonds social européen plus (FSE+) pour donner accès à l'avortement sécurisé sur une base volontaire.

"Pour la première fois, la Commission confirme sans équivoque que les fonds de l’UE peuvent être utilisés pour garantir l’accès à des soins d’avortement sûrs, en particulier pour les femmes en situation de vulnérabilité, quelle que soit leur origine en Europe", a cependant salué Nika Kovac, coordinatrice de la campagne "Ma voix, mon choix".

En décembre, le Parlement européen avait voté en faveur du projet.

Les partisans de l'initiative citoyenne, qui a recueilli plus d'un million de signatures et contraint la Commission à prendre position, ont fait valoir que les femmes des 27 États membres devraient avoir le même accès à des avortements légaux et sûrs.

Les opposants, notamment certains partis politiques d'extrême droite et des députés conservateurs, ont déclaré que la proposition portait atteinte au droit des pays à définir leurs propres politiques de santé, allait à l'encontre des valeurs chrétiennes traditionnelles et risquait de promouvoir un "tourisme de l'avortement".

(Version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)