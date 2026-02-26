 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UE-La Commission contre la création d'un fonds pour l'avortement, autorise l'utilisation d'un instrument existant
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 17:07

La Commission européenne a rejeté jeudi une demande à l'initiative de citoyens européens visant à créer un fonds pour garantir l'accès à l'avortement dans le bloc, mais les États membres pourront recourir à un fonds social déjà existant.

Cette décision portait sur l'initiative citoyenne "Ma voix, mon choix" proposant un fonds provenant du budget de l'Union européenne (UE) pour couvrir les procédures pour les personnes originaires de pays où l'avortement est presque totalement interdit, comme Malte et la Pologne, ou de pays où l'avortement est difficile d'accès, comme en Italie et en Croatie.

La Commission a estimé que les États membres pouvaient utiliser ou réaffecter les ressources du Fonds social européen plus (FSE+) pour donner accès à l'avortement sécurisé sur une base volontaire.

"Pour la première fois, la Commission confirme sans équivoque que les fonds de l’UE peuvent être utilisés pour garantir l’accès à des soins d’avortement sûrs, en particulier pour les femmes en situation de vulnérabilité, quelle que soit leur origine en Europe", a cependant salué Nika Kovac, coordinatrice de la campagne "Ma voix, mon choix".

En décembre, le Parlement européen avait voté en faveur du projet.

Les partisans de l'initiative citoyenne, qui a recueilli plus d'un million de signatures et contraint la Commission à prendre position, ont fait valoir que les femmes des 27 États membres devraient avoir le même accès à des avortements légaux et sûrs.

Les opposants, notamment certains partis politiques d'extrême droite et des députés conservateurs, ont déclaré que la proposition portait atteinte au droit des pays à définir leurs propres politiques de santé, allait à l'encontre des valeurs chrétiennes traditionnelles et risquait de promouvoir un "tourisme de l'avortement".

(Version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank