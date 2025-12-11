 Aller au contenu principal
Turquie: la banque centrale abaisse son taux directeur de 1,5 point, à 38%
information fournie par Boursorama avec AFP 11/12/2025 à 14:17

( AFP / OZAN KOSE )

La banque centrale turque a abaissé jeudi son principal taux directeur de 39,5% à 38%, à la faveur du ralentissement de l'inflation.

"Les indicateurs avancés du dernier trimestre montrent que le niveau de la demande continue de soutenir le processus de désinflation", écrit la banque centrale turque en soulignant que la hausse des prix à la consommation "a été plus faible que prévu en novembre".

L'inflation, qui avait culminé à plus de 75% sur un an en mai 2024 avant d'entamer un reflux, a ralenti à 31,1% en novembre, soit son plus bas niveau depuis quatre ans, selon les chiffres officiels.

La banque centrale avait déjà abaissé son principal taux directeur d'un point lors de sa dernière décision en octobre, après des baisses de 2,5 points en septembre et de 3 points en juillet.

"Une politique monétaire restrictive (...) sera maintenue jusqu'à la stabilisation des prix", écrit la banque centrale dans un communiqué.

