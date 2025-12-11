Sécurité: le groupe chinois Nuctech soupçonné par l'UE de toucher des subventions illégales

Le siège de la Commission européenne à Bruxelles, en Belgique. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'Union européenne a annoncé jeudi avoir lancé une enquête approfondie sur le groupe chinois Nuctech, spécialisé dans les équipements de sécurité pour aéroports, et qu'elle soupçonne de bénéficier de subventions illégales.

La Commission européenne dit avoir mené en avril 2024 des inspections inopinées dans les locaux de l'entreprise en Pologne et aux Pays-Bas, à l'issue desquelles elle estime que certaines mesures de soutien du gouvernement chinois "pourraient constituer des subventions étrangères faussant la concurrence" sur le marché européen.

"Ces subventions étrangères potentielles prennent la forme de dons, de mesures fiscales préférentielles et de prêts bonifiés", et "elles pourraient avoir renforcé la position de Nuctech" au détriment de ses concurrents, notamment dans les différents appels d'offres auxquels il a participé en Europe, explique la Commission.

"Nuctech prend acte de la décision de la Commission" et "respecte son rôle pour garantir des conditions de marché équitables et transparentes", a indiqué le groupe à un journaliste de l'AFP.

"Nous conduisons nos activités de façon indépendante, transparente et en conformité totale et avec les règles internationales du commerce et de la concurrence", a ajouté l'entreprise.

Nuctech assure qu'elle coopérera avec la Commission "pour s'assurer que les faits soient évalués de manière précise et non biaisée", et a exprimé sa "confiance dans l'intégrité du processus".

Cette procédure s'appuie sur un texte adopté par l'Union européenne en 2023, qui vise à lutter contre la concurrence déloyale d'entreprises étrangères bénéficiant de subventions étatiques.

Les équipements de Nuctech, qui fabrique notamment des scanners de détection pour les aéroports, ports et services douaniers, avaient été interdits en 2021 par la Lituanie, un des pays membres de l'UE, en raison d'inquiétudes pour la sécurité nationale.

Nuctech est une filiale du groupe chinois Tsinghua Tongfang, contrôlé par l'Etat, et qui est actif dans les technologies pour le nucléaire, l'informatique et les systèmes de détection destinés à plusieurs secteurs.