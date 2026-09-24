Turquie-France pourrait se jouer sur un champ de patates

Une inquiétude avant Turquie-France ? En effet, les Bleus se sont entraînés, à la veille des débuts de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus et de la première journée de la Ligue des nations, sur la pelouse du stade de Kocaeli, décrite comme « grasse, haute » et « en piètre état » par L’Équipe . En conférence de presse, le sélectionneur français a simplement décrit une pelouse « compliquée » , comme pour ne pas en faire davantage et que cela ne soit perçu comme une excuse.

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TJ pour SOFOOT.com