Le magnifique geste d'un champion du monde espagnol après le Mondial

Un geste qui vaut plus que 100 roulettes. Après la finale de la Coupe du monde 2026, remportée par l’Espagne sur l’Argentine en juillet dernier, un joueur de la Roja a voulu faire plaisir. Selon AS , celui-ci, qui souhaite rester anonyme, a reversé l’intégralité de sa belle prime de victoire (un million d’euros) aux employés de la RFEF , la fédération de football espagnole, pour les remercier de leur accompagnement et de leur dévouement pendant la compétition.

Si la répartition de la prime n’a pas été communiquée par le média espagnol, il est fort probable que cet argent ait été reversé non pas uniquement au staff qui vit au plus près des joueurs, mais aussi à celles et ceux qui s’occupent de toute la logistique que comprend la vie d’une délégation pendant la Coupe du monde, qui plus est aux États-Unis où les déplacements entre les différentes villes, hôtels et installations sont importants.…

TJ pour SOFOOT.com