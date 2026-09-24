Une demande un peu particulière faite à Zidane en conférence de presse

L’effet ZZ. Séquence sympa en conférence de presse ce jeudi, à la veille de la première de Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe de France. Un journaliste turc , impressionné de voir le double Z en chair et en os ( « C’est mon rêve d’être en face de vous » ), a profité d’une question forçant le parallèle entre Zizou et Arda Güler (un peu hâtif ?) pour lui demander une faveur : lui signer un autographe .

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TJ pour SOFOOT.com