Turpin est l'arbitre qui a sifflé le plus de penaltys de l'histoire de la C1

Il est au Turpin. Clément Turpin, arbitre de Naples-Chelsea, est le sosie de Leandro Trossard, mais aussi un homme de records. Selon l’excellent Statsdufoot, le Français de 43 ans est l’homme en noir qui a sifflé le plus de penaltys de l’histoire de la Ligue des champions. L’ouverture du score d’Enzo Fernández est son 32 ème , alors qu’il dirige sa 59 ème rencontre de C1. Le meilleur arbitre du monde en 2025 a déjà arbitré une finale de Ligue des champions, en 2022.

UL pour SOFOOT.com