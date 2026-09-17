Tuchel reconnaît à demi-mot s’être trompé de tactique face à l’Argentine

Droit dans ses bottes. Dans le documentaire Reflections : England’s World Cup Journey, Thomas Tuchel a regretté de ne pas avoir goûté l’herbe du stade Aztéca, mais l’entraîneur a surtout évoqué son désespoir de ne pas avoir apporté un premier titre mondial aux Three Lions depuis 1966.

« Vous pouvez essayer de me tuer ici. Mais c’est ma cicatrice, pas la vôtre, a déclaré l’ancien coach du PSG . Personne n’est plus blessé que moi, personne ne le voulait plus. Ils peuvent vous torturer indéfiniment et penser: « Si j’avais fait d’autres changements, nous aurions gagné le match ». Mais vous n’en savez rien. » …

TM pour SOFOOT.com