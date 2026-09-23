Le premier ministre irlandais au soutien de son sélectionneur après ses propos sur Israël

Un match en train de devenir une affaire d’État. Dans quelques jours, la République d’Irlande devra affronter Israël en Ligue des nations, au grand dam de son sélectionneur islandais Heimir Hallgrimsson. « Nous ne jouons pas avec le génocide, nous jouons contre le génocide . Nous jouons contre Israël , nous ne jouons pas avec Israël » , a déclaré le technicien à la tête de la sélection de l’Eire.

Des propos qui n’ont pas plu à la Fédération israélienne de football, qui n’a pas hésité à reprendre la formule de Hallgrimsson pour s’en prendre à lui sur X. « Nous ne jouons pas avec l’ignorance, l’hypocrisie et la stupidité, nous jouons contre l’entraîneur qui les incarne » , avait-elle écrit lundi.…

LL pour SOFOOT.com