Tuchel n’a vraiment pas envie de jouer le match pour la troisième place

Le match n’a pas encore commencé que les excuses sont déjà sorties. Après l’élimination de l’Angleterre face à l’Argentine (1-2), Thomas Tuchel n’a pas vraiment essayé de vendre le choc contre la France, prévu samedi à Miami. « Personne n’a envie de jouer ce match, pas même les joueurs français », a reconnu le sélectionneur des Three Lions en conférence de presse. Difficile de lui donner tort : les deux équipes visaient la finale et vont désormais devoir se motiver pour récupérer une médaille de bronze.

Un jour de récupération en moins

Tuchel a tout de même promis que son équipe préparerait la rencontre « de manière professionnelle » , malgré un jour de repos de moins que les Bleus. Les Anglais tenteront ainsi de terminer sur le podium, ce qui constituerait leur meilleur résultat en Coupe du monde depuis leur sacre de 1966.…

MJ pour SOFOOT.com