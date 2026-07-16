Londres ne laissera pas la banderole argentine sur les Malouines sans réponse
Le match est terminé, mais la bataille sur le terrain diplomatique vient à peine de commencer. Après la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre (2-1) en demi-finales du Mondial, plusieurs joueurs de l’Albiceleste ont brandi une banderole proclamant que « les Malouines sont argentines ».
Une référence au litige territorial qui oppose les deux pays depuis des décennies. La banderole a ensuite été déposée sur la pelouse par Giovani Lo Celso. Une manifestation politique qui pourrait contrevenir au règlement de la FIFA (et qui a déjà valu une amende de 23 500 euros à la fédération argentine en 2014 après un message similaire) et qui n’a évidemment pas beaucoup amusé Downing Street. …
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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