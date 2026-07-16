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Londres ne laissera pas la banderole argentine sur les Malouines sans réponse
information fournie par So Foot 16/07/2026 à 17:30

Londres ne laissera pas la banderole argentine sur les Malouines sans réponse

Londres ne laissera pas la banderole argentine sur les Malouines sans réponse

Le match est terminé, mais la bataille sur le terrain diplomatique vient à peine de commencer. Après la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre (2-1) en demi-finales du Mondial, plusieurs joueurs de l’Albiceleste ont brandi une banderole proclamant que « les Malouines sont argentines ».

Une référence au litige territorial qui oppose les deux pays depuis des décennies. La banderole a ensuite été déposée sur la pelouse par Giovani Lo Celso. Une manifestation politique qui pourrait contrevenir au règlement de la FIFA (et qui a déjà valu une amende de 23 500 euros à la fédération argentine en 2014 après un message similaire) et qui n’a évidemment pas beaucoup amusé Downing Street.

MJ pour SOFOOT.com

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