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Strasbourg frappe une nouvelle fois fort en ce début de mercato
information fournie par So Foot 16/07/2026 à 17:42

Strasbourg frappe une nouvelle fois fort en ce début de mercato

Strasbourg frappe une nouvelle fois fort en ce début de mercato

C’est quoi au fond 15 millions d’euros ? Visiblement pas grand chose pour Strasbourg, qui devrait recruter Ibrahima Ba, défenseur du Famalicão. Selon L’Équipe , le Sénégalais de 21 ans un temps courtisé par Benfica, devrait rejoindre le club alsacien très prochainement, étant donné qu’il y a passé sa visite médicale. Ba devrait donc coûter 15 millions à Strasbourg, hors bonus. Il y retrouvera notamment Hugo Oliveira, son ancien coach au Portugal.

Un début de mercato très mouvementé en Alsace

Strasbourg va donc, déjà, officialiser la venue de sa sixième recrue depuis le début de ce mercato après Sousa, Candido, Del Blanco, Brantlind et Piekutowski . Un recrutement toujours très offensif mais non sans risques. Récemment l’UEFA a sanctionné le club alsacien d’une amende de 13 millions d’euros pour non respect du fair-play financier.…

ABS pour SOFOOT.com

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