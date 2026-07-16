Cyclisme/Tour de France-Merlier fait la passe de trois en remportant la 12e étape au sprint

Tour de France

par Vincent Daheron

Tim Merlier (Soudal-Quick Step) a ​confirmé qu'il était le meilleur sprinteur du Tour de France en remportant jeudi à ​Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) la 12e étape au terme d'un sprint marqué ​par une grosse chute ⁠dans les derniers mètres.

Déjà vainqueur à ‌Bordeaux (Gironde) et Bergerac (Dordogne), le Belge de 33 ans a signé son ​troisième succès ‌dans cette 113e édition, le sixième ⁠de sa carrière sur la Grande boucle.

Tim Merlier est passé à travers la ⁠lourde chute ‌du Colombien Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) ⁠à près de 400 m de ‌la ligne d'arrivée, qui a ⁠emmené plusieurs autres coureurs à terre.

Le ⁠coureur de ‌l'équipe Soudal-Quick Step a été surpuissant pour ​s'imposer devant le ‌Néerlandais Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) et le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Premier ​Tech), toujours en quête d'un premier succès sur cette édition ⁠malgré un travail impressionnant de son équipe dans le dernier kilomètre.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) conserve son maillot jaune de leader du classement général.

(Reportage de Vincent Daheron ​à Chalon-sur-Saône)