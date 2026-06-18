Le Real Madrid prêt à casser sa tirelire pour Michael Olise ?

Le Real Madrid prêt à casser sa tirelire pour Michael Olise ?

Tic, tac, tic, tac. Le Real Madrid semble avoir envie de faire savoir à la terre entière qu’ils peuvent frapper très fort sur le mercato cet été pour se remettre dans le droit chemin sur le terrain. Après Denzel Dumfries, Ibou Konaté, Marc Cucurella, Bernardo Silva et même une grosse rumeur Enzo Fernandez, tonton Florentino aurait ciblé un nouveau nom.

Plus de 200 millions pour Olise ?

On vous le donne en mille : Michael Olise. Selon les informations de Marca , qui sort environ un nouveau nom par jour, le patron du Real Madrid serait prêt à poser plus de 200 millions d’euros sur la table pour attirer le créateur des Bleus.…

ABS pour SOFOOT.com