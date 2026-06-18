La DNCG donne son feu vert à plusieurs clubs français

Le Mans peut souffler, et pas seulement parce que la ligne droite des Hunaudières est longue. Ce jeudi, la DNCG examinait la situation financière du club sarthois pour la saison 2026-2027. Verdict : feu vert.

Le club manceau et son propriétaire OutField peuvent donc préparer plus sereinement la saison à venir sans sanction. Une bonne nouvelle pour un club qui retrouve l’élite après seize ans d’absence et qui n’avait sûrement pas envie de commencer son comeback par un tête-à-tête prolongé avec le gendarme financier.…

MJ pour SOFOOT.com