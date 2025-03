Tuchel bouge Rashford et Foden après Angleterre-Albanie

Thomas Tuchel n’a pas perdu sa langue en traversant la Manche.

Si le nouveau technicien des Three Lions a parfaitement débuté son mandat à la tête de la sélection anglaise en dominant l’Albanie (2-0) à Wembley, l’ancienne tête pensante du Paris Saint-Germain n’a pas forcément apprécié la totalité du spectacle proposée par ses nouveaux protégés. Parmi eux, deux étaient dans le collimateur de l’Allemand au terme de la rencontre : Marcus Rashford et Phil Foden, ses ailiers. « Nous espérions avoir plus d’impact à ces postes. Plus de dribbles, plus de courses agressives vers la surface. C’est ce qui a manqué. Foden? Nous l’encourageons à faire ce qu’il fait de mieux: attaquer les défenses, dribbler. Nos deux ailiers n’ont pas eu l’impact qu’ils peuvent avoir en club. Nous avons manqué de courses sans ballon. Il y avait un peu trop de passes, pas assez de dribbles. » …

AC pour SOFOOT.com