 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tu sais que tu aimes le multiplex le samedi soir quand...
information fournie par So Foot 02/03/2026 à 08:43

Tu sais que tu aimes le multiplex le samedi soir quand...

Tu sais que tu aimes le multiplex le samedi soir quand...

Le multiplex de Ligue 1 pourrait faire son retour le samedi soir, la saison prochaine. Pas avec le même nombre de matchs qu’à une époque, c’est sûr, mais cette nouvelle a le mérite de raviver des souvenirs. Tu sais que tu aimes le multiplex le samedi soir quand...

… tu mets plein de réveils le matin.

… tes parents avaient cette saloperie de Multipla.…

Par la rédaction de sofoot.com pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'OM célèbre la victoire contre l'OL avec Jul dans le vestiaire
    L'OM célèbre la victoire contre l'OL avec Jul dans le vestiaire
    information fournie par So Foot 02.03.2026 09:10 

    « Nous, c’est Vive l’OM, demande à mon bèw. L’étoile sur l’maillot, elle peut pas tombew. » Ce dimanche, après la victoire de Marseille face à Lyon dans l’Olympico (3-2), les Phocéens ont eu de la visite dans les vestiaires. Le rappeur marseillais Jul, véritable ... Lire la suite

  • Ligue 1 : l'OM renverse l'OL dans un mach fou et se rapproche du podium
    Ligue 1 : l'OM renverse l'OL dans un mach fou et se rapproche du podium
    information fournie par France 24 02.03.2026 07:20 

    L'Olympique de Marseille a battu l'Olympique lyonnais (3-2) à domicile. Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un doublé.

  • L'OM et l'espoir d'un acte fondateur
    L'OM et l'espoir d'un acte fondateur
    information fournie par So Foot 02.03.2026 01:30 

    Alors que tout semblait perdu après plusieurs semaines très difficiles, l'OM a repris vie en renversant l'OL à l'issue d'un choc en haute altitude. Suffisant pour faire renaître l'espoir d'une fin de saison excitante. Un sentiment durable, cette fois ? Et si dans ... Lire la suite

  • Paulo Fonseca ne voulait pas se présenter devant les journalistes après la défaite de l'OL
    Paulo Fonseca ne voulait pas se présenter devant les journalistes après la défaite de l'OL
    information fournie par So Foot 01.03.2026 23:44 

    Pas de tête contre tête avec l’abitre, cette fois. Très remonté contre M. Brisard et son arbitrage lors de la victoire de l’OM face à son OL, Paulo Fonseca était en colère après la rencontre. « Je dois dire que je suis ici parce que j’ai beaucoup de respect pour ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank