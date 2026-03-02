Ça y est, Messi a retrouvé du rythme

Le début d’un mano à mano avec Thomas Müller pour le titre de joueur de l’année ? Après une claque reçue lors de la première journée, qui lui a valu une grosse colère, puis une chute en match amical à cause d’un fan un peu trop tactile, voilà que Lionel Messi refait parler de lui pour ce qu’il sait faire de mieux : ses buts.

Classic Messi 😱 First goal of 2026 is a beauty! pic.twitter.com/5LcTqqjesM…

JF pour SOFOOT.com