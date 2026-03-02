Raya sauve Arsenal et le cœur d’Arteta

S’il continue à stresser comme ça, Mikel Arteta aura la même calvitie que Pep Guardiola. Dans les dernières secondes du choc entre Arsenal et Chelsea (2-1), le gardien des Gunners David Raya a sorti une parade décisive permettant à son équipe de garder l’avantage .

Arteta avoue que « son cœur s’est presque arrêté » et tarit d’éloges son gardien : « David est l’un de nos leaders et c’est un gardien qui sait rester concentré et décider du sort d’un match quand c’est nécessaire. L’arrêt sur la dernière action, c’est un centre (de Garnacho), ce n’est pas un tir, mais ça s’est transformé en une frappe incroyable. J’ai failli avoir une crise cardiaque, mais la main de David Raya était là pour la sauver ». …

EA pour SOFOOT.com