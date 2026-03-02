Pas de maillots devant la bouche au mondial ?

On arrête plus le progrès. Bien décidée à rendre le jeu plus rapide et moins perméable aux gains de temps des joueurs, l’IFAB s’attaque aussi à leur comportement. Poussée par les récents événements et l’affaire Prestianni, voilà que les mondialistes ne devraient pas pouvoir faire ce qu’ils veulent durant les matchs, notamment se cacher la bouche avec leur maillot.

L’IFAB compte ainsi mener une consultation quant « aux joueurs se couvrant la bouche lorsqu’ils se confrontent à un adversaire durant les matchs ». Une allusion à peine cachée au comportement du joueur de Benfica, et une règle évoquée par Mikaël Sylvestre après le match aller entre le club portugais et le Real Madrid .…

JF pour SOFOOT.com