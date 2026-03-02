 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Et si l’OM valait plus d’un milliard ?
information fournie par So Foot 02/03/2026 à 09:30

Et si l’OM valait plus d’un milliard ?

Et si l’OM valait plus d’un milliard ?

Le jackpot pour Franck McCourt ? Débarqué à Marseille il y a 10 ans et pour 45 millions, le propriétaire américain de l’OM aurait-il fait exploser la valeur du club olympien ? Selon La Provence , le (vrai ?) boss marseillais, s’il ne se veut toutefois pas vendeur, pourrait être charmé si une offre conséquente était posée sur la table. La valeur de celle-ci ? 1,2 milliard d’euros , selon les indiscrétions du quotidien provençal.

Une coquette somme qui pourrait refroidir de potentielles offres de rachat , mais peut-être aussi un moyen pour McCourt de montrer qu’il ne souhaite pas vraiment quitter le club phocéen avec un prix presque prohibitif.…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ça y est, Messi a retrouvé du rythme
    Ça y est, Messi a retrouvé du rythme
    information fournie par So Foot 02.03.2026 10:27 

    Le début d’un mano à mano avec Thomas Müller pour le titre de joueur de l’année ? Après une claque reçue lors de la première journée, qui lui a valu une grosse colère, puis une chute en match amical à cause d’un fan un peu trop tactile, voilà que Lionel Messi refait ... Lire la suite

  • Pas de maillots devant la bouche au mondial ?
    Pas de maillots devant la bouche au mondial ?
    information fournie par So Foot 02.03.2026 10:03 

    On arrête plus le progrès. Bien décidée à rendre le jeu plus rapide et moins perméable aux gains de temps des joueurs, l’IFAB s’attaque aussi à leur comportement. Poussée par les récents événements et l’affaire Prestianni, voilà que les mondialistes ne devraient ... Lire la suite

  • Raya sauve Arsenal et le cœur d’Arteta
    Raya sauve Arsenal et le cœur d’Arteta
    information fournie par So Foot 02.03.2026 10:02 

    S’il continue à stresser comme ça, Mikel Arteta aura la même calvitie que Pep Guardiola. Dans les dernières secondes du choc entre Arsenal et Chelsea (2-1), le gardien des Gunners David Raya a sorti une parade décisive permettant à son équipe de garder l’avantage ... Lire la suite

  • L'OM célèbre la victoire contre l'OL avec Jul dans le vestiaire
    L'OM célèbre la victoire contre l'OL avec Jul dans le vestiaire
    information fournie par So Foot 02.03.2026 09:10 

    « Nous, c’est Vive l’OM, demande à mon bèw. L’étoile sur l’maillot, elle peut pas tombew. » Ce dimanche, après la victoire de Marseille face à Lyon dans l’Olympico (3-2), les Phocéens ont eu de la visite dans les vestiaires. Le rappeur marseillais Jul, véritable ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank