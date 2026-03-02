Et si l’OM valait plus d’un milliard ?

Le jackpot pour Franck McCourt ? Débarqué à Marseille il y a 10 ans et pour 45 millions, le propriétaire américain de l’OM aurait-il fait exploser la valeur du club olympien ? Selon La Provence , le (vrai ?) boss marseillais, s’il ne se veut toutefois pas vendeur, pourrait être charmé si une offre conséquente était posée sur la table. La valeur de celle-ci ? 1,2 milliard d’euros , selon les indiscrétions du quotidien provençal.

Une coquette somme qui pourrait refroidir de potentielles offres de rachat , mais peut-être aussi un moyen pour McCourt de montrer qu’il ne souhaite pas vraiment quitter le club phocéen avec un prix presque prohibitif.…

JF pour SOFOOT.com