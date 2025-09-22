Tu sais que tu aimes le football le lundi soir quand...
Le ciel s'est déchaîné sur Marseille ce dimanche, empêchant la tenue du Classique contre le PSG. Le choc a donc été reporté à ce soir, avec un coup d'envoi à 20 heures. Cela va obliger certains à changer leurs petites habitudes mais toi, tu sais que tu aimes le football le lundi quand...
… tu manges football, tu dors football, tu cagues football.
… tu es le FC Metz, une saison sur deux.…
Par Quentin Ballue pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
