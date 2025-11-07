Le président de Naples flingue le stade Maradona

Encore une grève des éboueurs à Naples ?

Aurelio De Laurentiis n’a pas mâché ses mots ce vendredi à Milan , lors d’un événement organisé par l’université Bocconi. Selon Reuters , le président du Napoli a qualifié le stade Diego-Armando-Maradona de « dépotoir » , pour justifier l’écart abyssal entre les revenus de son club et ceux des géants milanais. « Nous ne pouvons obtenir que trois millions d’euros de recettes dans ce dépotoir de Maradona. Une sacrée différence avec les 14 millions de l’Inter ou de l’AC Milan en Ligue des champions » , a lâché le président italien.…

SF pour SOFOOT.com