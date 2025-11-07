 Aller au contenu principal
Le président de Naples flingue le stade Maradona
07/11/2025 à 18:51

Encore une grève des éboueurs à Naples ?

Aurelio De Laurentiis n’a pas mâché ses mots ce vendredi à Milan , lors d’un événement organisé par l’université Bocconi. Selon Reuters , le président du Napoli a qualifié le stade Diego-Armando-Maradona de « dépotoir » , pour justifier l’écart abyssal entre les revenus de son club et ceux des géants milanais. « Nous ne pouvons obtenir que trois millions d’euros de recettes dans ce dépotoir de Maradona. Une sacrée différence avec les 14 millions de l’Inter ou de l’AC Milan en Ligue des champions » , a lâché le président italien.…

SF pour SOFOOT.com

  • Le Camp Nou a enfin rouvert au public, le temps d’un entraînement
    Le Camp Nou a enfin rouvert au public, le temps d’un entraînement
    information fournie par So Foot 07.11.2025 18:33 

    Un entraînement, en attendant mieux. Après de longs mois d’attente et deux ans et demi de travaux, le FC Barcelone est tout proche de faire son retour dans son stade historique pour un match officiel. Ce vendredi, les joueurs du Barça ont pu effectuer leur entraînement ... Lire la suite

  • Un jeune anglais illumine le Mondial U17 d'un but délicieux
    Un jeune anglais illumine le Mondial U17 d'un but délicieux
    information fournie par So Foot 07.11.2025 18:28 

    Il connaît sa poésie par cœur. Un double contact, une feinte, un plat du pied entre les jambes du défenseur et du gardien. Voilà comment Luca Williams-Barnett, 17 ans, a ouvert le score pour l’Angleterre face à Haïti (8-1) lors de la deuxième journée du Mondial ... Lire la suite

  • Zohran Mamdani, son football est politique
    Zohran Mamdani, son football est politique
    information fournie par So Foot 07.11.2025 17:51 

    Grand supporter d’Arsenal, fan de Thierry Henry, défenseur d’un "soccer" populaire et viscéral, Zohran Mamdani, le principal opposant de Donald Trump fraîchement arrivé à la mairie de New York, a joué la carte du ballon rond tout au long de sa campagne électorale. ... Lire la suite

  • Manchester United règne sur le mois d'octobre en Premier League
    Manchester United règne sur le mois d'octobre en Premier League
    information fournie par So Foot 07.11.2025 17:45 

    Yes Sir ! Le mois dernier, Manchester United s’est remis la tête à l’endroit après un début de saison poussif caractérisé par de nombreux points laissés en route. Avec trois victoires en autant de matchs, dont une de prestige sur la pelouse d’Anfield contre Liverpool ... Lire la suite

