Le Camp Nou a enfin rouvert au public, le temps d’un entraînement
Un entraînement, en attendant mieux.
Après de longs mois d’attente et deux ans et demi de travaux, le FC Barcelone est tout proche de faire son retour dans son stade historique pour un match officiel. Ce vendredi, les joueurs du Barça ont pu effectuer leur entraînement sur la pelouse du stade Catalan, devant 21 800 spectateurs. Après plusieurs refus de la mairie de Barcelone, le Camp Nou n’a jamais été aussi proche de rouvrir ses portes.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
