Zohran Mamdani, son football est politique
information fournie par So Foot 07/11/2025 à 17:51

Grand supporter d’Arsenal, fan de Thierry Henry, défenseur d’un "soccer" populaire et viscéral, Zohran Mamdani, le principal opposant de Donald Trump fraîchement arrivé à la mairie de New York, a joué la carte du ballon rond tout au long de sa campagne électorale.

Il pourrait y avoir un maillot des Gunners plié quelque part dans les tiroirs de la mairie de New York. Inconnu de l’opinion publique il y a encore un an, son nouveau locataire, Zohran Mamdani, s’est emparé de la capitale financière des États-Unis dans la nuit du 5 novembre, à seulement 34 ans. Une épopée politique qui s’est faite en adéquation avec son amour du football, pour celui qui est né et a grandi en Ouganda, à Kampala, dans une famille de confession musulmane.

Figure d’une nouvelle gauche new-yorkaise, proche d’Alexandria Ocasio-Cortez, qui conjugue justice sociale, antiracisme, redistribution – n’échappant donc pas au qualificatif de « communiste » de la part de Donald Trump –, Zohran Mamdani exprime son opposition contre le président jusque dans le sport. Si le locataire de la Maison-Blanche est plutôt un amateur de golf, de baseball ou de football – ça sent bon l’Amérique –, Mamdani s’illustre sur un autre terrain, moins convenu, plus viscéral, le soccer.…

Par Célia Merckens pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
