« Tu n’es pas obligé de jouer en Premier League pour que l’on se souvienne de toi »
information fournie par So Foot 18/11/2025 à 12:15

Jamie Cureton a 50 ans et un CV long comme le bras. De Norwich à QPR, en passant par Leyton Orient, Reading, Bristol ou Colchester, il a martyrisé les défenses aux quatre coins de l’Angleterre. Il est aussi et surtout le premier homme à marquer dans chacune des dix premières divisions. La légende des Kings revient sur son immense carrière.

Qu’est-ce qu’on ressent quand on écrit l’histoire du football ?

C’est un peu étrange. Je ne m’étais pas rendu compte de l’attention que cela susciterait. Bien sûr, j’imaginais qu’on en parlerait en Angleterre, mais ça résonne dans le monde donc je suis un peu sous le choc honnêtement ! Ça fait pas mal de temps que je ne joue plus au niveau professionnel, donc me retrouver sous le feu des projecteurs une dernière fois, c’est cool. J’ai fait plus d’interviews en une semaine que dans tout le reste de ma carrière ! Je suis fier d’avoir accompli ça, et reconnaissant de toutes les marques de sympathie que je reçois.…

Propos recueillis par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
