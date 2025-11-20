Roberto De Zerbi touché par la mort de Mehdi Kessaci
Un épisode qui marque toute une ville.
La semaine dernière, un drame a touché la ville de Marseille. Mehdi Kessaci, frère du militant politique Amine Kessaci, a été abattu par deux hommes à moto, sur un parking. Le meurtre a été qualifié depuis de « crime d’intimidation » par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, alors qu’Amine milite depuis longtemps contre le narcotrafic des quartiers Nord de Marseille.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
