 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roberto De Zerbi touché par la mort de Mehdi Kessaci
information fournie par So Foot 20/11/2025 à 15:37

Roberto De Zerbi touché par la mort de Mehdi Kessaci

Roberto De Zerbi touché par la mort de Mehdi Kessaci

Un épisode qui marque toute une ville.

La semaine dernière, un drame a touché la ville de Marseille. Mehdi Kessaci, frère du militant politique Amine Kessaci, a été abattu par deux hommes à moto, sur un parking. Le meurtre a été qualifié depuis de « crime d’intimidation » par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, alors qu’Amine milite depuis longtemps contre le narcotrafic des quartiers Nord de Marseille.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Football: Achraf Hakimi sacré meilleur joueur africain de l'année
    Football: Achraf Hakimi sacré meilleur joueur africain de l'année
    information fournie par AFP Video 20.11.2025 16:36 

    Achraf Hakimi, défenseur du PSG champion d'Europe et capitaine du Maroc, a été sacré meilleur joueur africain de l'année, mercredi soir près de Rabat. Il remporte pour la première fois le prestigieux trophée décerné par la Confédération africaine de football (CAF). ... Lire la suite

  • Mauvaise nouvelle pour les fans de la musique de Kondogbia
    Mauvaise nouvelle pour les fans de la musique de Kondogbia
    information fournie par So Foot 20.11.2025 16:21 

    Kondo en a marre des pots-de-vin. Absent depuis une blessure subie au mollet en septembre dernier, Geoffrey Kondogbia est enfin de retour dans le groupe marseillais, une première depuis la défaite des Phocéens à Madrid (2-1), lors de la première journée de Ligue ... Lire la suite

  • Ligue 1 - OGC Nice à Toulouse
    Football-Le Toulousain Dönnum visé par une enquête préliminaire pour injure publique
    information fournie par Reuters 20.11.2025 15:55 

    Le Norvégien Aron Dönnum, joueur du club de football de Toulouse, est visé par une enquête préliminaire pour injure publique en raison de la race, a déclaré jeudi à Reuters le procureur de la République de Toulouse, confirmant une information de L'Équipe. "Il me ... Lire la suite

  • Une petite nouvelle dans la liste des Bleues
    Une petite nouvelle dans la liste des Bleues
    information fournie par So Foot 20.11.2025 15:10 

    Se rattraper après l’Allemagne. Après l’échec en demi-finales Ligue des nations face à l’Allemagne (0-1, 2-2), l’équipe de France féminine se retrouve fin novembre pour la double confrontation face à la Suède (28 novembre et 2 décembre), pour déterminer l’équipe ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank