Mauvaise nouvelle pour les fans de la musique de Kondogbia
Kondo en a marre des pots-de-vin.
Absent depuis une blessure subie au mollet en septembre dernier, Geoffrey Kondogbia est enfin de retour dans le groupe marseillais, une première depuis la défaite des Phocéens à Madrid (2-1), lors de la première journée de Ligue des champions. …
KM pour SOFOOT.com
