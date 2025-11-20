Football-Le Toulousain Dönnum visé par une enquête préliminaire pour injure publique

Ligue 1 - OGC Nice à Toulouse

Le Norvégien Aron Dönnum, joueur du club de football de Toulouse, est visé par une enquête préliminaire pour injure publique en raison de la race, a déclaré jeudi à Reuters le procureur de la République de Toulouse, confirmant une information de L'Équipe.

"Il me paraît important d’affirmer que la Justice poursuivra tous les actes racistes – une circulaire récente du garde des Sceaux ayant rappelé la nécessité de lutter contre ces infractions qui sapent les valeurs communes de notre République", a dit David Charmatz à Reuters.

"Par ailleurs, nous avons malheureusement l’habitude de ce type de comportement chez les supporteurs et, face à cela, il me parait que les sportifs eux-mêmes doivent être exemplaires", a-t-il ajouté.

Aron Dönnum avait agité sa main devant son nez face au milieu camerounais du Havre Simon Ebonog lors de la rencontre entre Toulouse et Le Havre comptant pour la 11e journée de Ligue 1, le 2 novembre dernier.

Le parquet a précisé avoir ouvert l'enquête de son initiative "à la suite de la révélation des faits par M.Digard".

Après le match, l'entraîneur havrais Didier Digard s'était particulièrement énervé à la suite du geste de l'international norvégien (17 sélections, 2 buts).

"Y a quoi comme interprétation ? Au final, si on me dit que ce n'est pas pour du racisme, c'est quoi ? C'est de dire que mon joueur pue ? Ce n'est pas rabaissant, pas humiliant, pas des propos blessants ? (...) En fait, si on ne parle pas de racisme, on peut aller dire des choses comme ça, alors qu'on est là pour jouer au foot ?", avait-il déclaré.

De son côté, Aron Dönnum avait expliqué que sa réaction n'avait "rien à voir avec le racisme" alors que son club avait condamné dans un communiqué "avec la plus grande fermeté les accusations infondées".

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) doit rendre sa décision mercredi concernant le comportement du joueur toulousain.

(Rédigé par Vincent Daheron)