 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump rencontrera des dirigeants du Moyen-Orient au G7, dîner à Versailles mercredi-Officiels US
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 17:16

Le président américain Donald Trump rencontrera des dirigeants du Moyen-Orient et participera à une séance de travail avec le président ukrainien Volodimir Zelensky durant le sommet du G7 qui se tient la semaine prochaine à Evian (Haute-Savoie), ont dit samedi des hauts responsables de l'administration américaine.

Ils ont également indiqué que Donald Trump dînerait mercredi avec Emmanuel Macron à Versailles (Yvelines), information confirmée par une source de l'Elysée.

"A l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, le président de la République accueillera (...) Donald Trump (...) pour un dîner au Château de Versailles, haut lieu de l'amitié franco-américaine où fut signé en 1783 le traité consacrant l'indépendance des Etats-Unis", a ajouté la source.

(Steve Holland et Andrea Shalal, avec Elizabeth Pineau et Michel Rose à Paris, version française Gilles Guillaume)

G7
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mondial-2026: entraînement en public pour les Bleus
    Mondial-2026: entraînement en public pour les Bleus
    information fournie par AFP Video 13.06.2026 16:45 

    Les joueurs de l'équipe de France se sont entraînés devant environ 400 personnes, vendredi, sur les terrains du campus de Bentley à Waltham (Massachusetts) à quatre jours de leur entrée en lice au Mondial-2026 face au Sénégal.

  • Adieu à Bernadette Chirac à Paris
    Adieu à Bernadette Chirac à Paris
    information fournie par AFP Video 13.06.2026 16:44 

    Les obsèques de l'ancienne première dame Bernadette Chirac, décédée à 93 ans, ont eu lieu vendredi en présence de nombreuses personnalités du monde politique et du spectacle dans la basilique Sainte-Clotilde, à Paris.

  • Fleurance accompagne Lyhanna jusqu'à sa dernière demeure
    Fleurance accompagne Lyhanna jusqu'à sa dernière demeure
    information fournie par AFP Video 13.06.2026 16:43 

    Les obsèques de Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, se sont déroulées vendredi dans le cimetière de Fleurance, la ville où elle était scolarisée, avec plusieurs centaines de personnes.

  • Le départ des 24 Heures du Mans, le 13 juin 2026 ( AFP / LOU BENOIST )
    24 heures du Mans: la course est lancée, BMW en tête
    information fournie par AFP 13.06.2026 16:39 

    La BMW N.20 aux mains de l'Allemand Rene Rast a pris la tête des 24 Heures du Mans peu après le départ, donné samedi à 16h00 par l'ancien coureur cycliste Mark Cavendish, pour une 94e édition qui s'annonce brûlante et particulièrement indécise. La BMW N.15, qui ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank