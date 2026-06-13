Trump rencontrera des dirigeants du Moyen-Orient au G7, dîner à Versailles mercredi-Officiels US

Le président américain Donald Trump rencontrera des dirigeants du Moyen-Orient et participera à une séance de travail avec le président ukrainien Volodimir Zelensky durant le sommet du G7 qui se tient la semaine prochaine à Evian (Haute-Savoie), ont dit samedi des hauts responsables de l'administration américaine.

Ils ont également indiqué que Donald Trump dînerait mercredi avec Emmanuel Macron à Versailles (Yvelines), information confirmée par une source de l'Elysée.

"A l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, le président de la République accueillera (...) Donald Trump (...) pour un dîner au Château de Versailles, haut lieu de l'amitié franco-américaine où fut signé en 1783 le traité consacrant l'indépendance des Etats-Unis", a ajouté la source.

(Steve Holland et Andrea Shalal, avec Elizabeth Pineau et Michel Rose à Paris, version française Gilles Guillaume)